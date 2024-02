A Iglesias la Ferrini manda in archivio i suoi sogni di rimonta 

Iglesias 1

Ferrini 0

Iglesias (4-3-2-1) : Daga, Piras, Doneddu, Hundt, Fa. Porru, Bringas, Castanares (22’ st Capellino), Laplace, Pavone, Illario, Cancilieri. In panchina Guddo, Mancini, Aru, Contini, Caverzan, Atzeni, Carubini. Allenatore Murru.

Ferrini (4-4-2) : Manis, Anedda, Mudu, Aresu (25’ st Mateus), Cogoni (19’ st Rostand), Scioni, Serrau (28’ st Carta), Bonu, Usai, Podda (38’ st Murgia), Figos (19’ st Fe. Porru). In panchina Murtas, Corona, Carboni, Mele. Allenatore Pinna.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Rete : nel primo tempo, 39’ Castanares.

Note : ammoniti Cogoni, Hundt, Porru, Cancilieri. Recupero 0’ pt - 4’ st. Spettatori 220.

Iglesias. Le squadre devono fare a meno di diversi titolari per via di infortuni e squalifiche ma l’Iglesias non se ne cura e domina la gara con la Ferrini (che quindi non recupera punti sull’Ilvamaddalena battuta dal Li Punti) imponendo i propri ritmi per tutti i 90’.

In avvio Podda spaventa Daga con un colpo di testa, ma sono gli iglesienti a rendersi pericolosi più volte con Illario, Pavone, Castanares e Cancilieri soffrendo solo sulle belle punizioni a giro (anche nella ripresa) di Usai. Al 39’ dopo un’azione insistita Castanares sigla l’1-0 trovando una deviazione del compagno Laplace. La ripresa è sulla stessa falsa riga: iglesienti più pimpanti e brillanti (ma al 16’ Daga para su Scioni) e più volte vicini al raddoppio, Ferrini spenta. Al 32’ Pavone va vicino al gol con un grande stacco di testa poi (34’) centra la traversa da ottima posizione. Vicino al gol anche Cancilieri (39’) poi Usai con un improvviso tiro al volo dalla distanza coglie l’esterno della rete.

