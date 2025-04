A Iglesias anche la leggenda Peterhansel 

Ci sarà anche la leggenda Stéphane Peterhansel, francese due volte campione del mondo di enduro e vincitore di 14 Dakar, tra i 240 motociclisti che sabato e domenica, a Iglesias, prenderanno parte al 2º e a 3º round del Campionato Italiano Regolarità Epoca gruppo 5. Il 59enne Monsieur Dakar è la punta di diamante in un appuntamento speciale in cui il più giovane centauro è un classe 2010 e il più “anziano” mentre è del 1947, l’inossidabile 4 volte campione d’Europa, Alessandro Gritti.

Tutti al via su moto d’epoca antecedenti il 1984, che si potranno ammirare già domani in occasione delle verifiche amministrative (al Cinema Madison, che ospita anche il paddock) e soprattutto nelle verifiche tecniche, in Piazza Sella dalle 9.15 alle 18. Il salotto buono della città mineraria ospiterà le moto anche nel parco chiuso domani notte e nella cerimonia di partenza che si svolgerà sabato mattina quando, dalle 8.30, le moto partiranno a gruppi di tre verso le prove.

Due speciali da ripetere tre volte, sia il sabato, sia la domenica, per un totale di 49 km al giorno. Saranno l’Enduro Test, anello disegnato in Località Gennerutta (sopra la Provinciale 84 “Camionabile”), e il Cross Test (Località Ceramica, alle spalle del Bar Piroi). Premiazioni al cinema intorno alle 17.

«Non è stato semplice ottenere questa gara titolata, siamo contenti e stiamo lavorando con il massimo impegno», ha commentato Aldo Serra, presidente del Motoclub Iglesias, che organizza col supporto di Comune, Regione e Fmi.

