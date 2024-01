A “I conti di famiglia” si parla di reti 6G 

Come cambierà la vita dei cittadini con l’avvento del 6G, il nuovo sistema di trasmissione del segnale per gli smartphone che nel 2024 finirà la sua sperimentazione ed entro il 2030 entrerà in funzione sostituendo il 5G. E anche le ricadute pratiche della rivoluzione delle nuove reti di telecomunicazioni saranno al centro della puntata di oggi (alle 14.30 su Radiolina) di “I conti di famiglia”, condotto da Simona De Francisci e Giuseppe Deiana. Gli ospiti saranno il docente universitario Maurizio Murroni e l’imprenditore Giuseppe Colistra.