A “I conti di famiglia” si parla di continuità 

Si parlerà di continuità territoriale oggi a “I conti di famiglia”, la trasmissione in onda alle 14.30 su Radiolina, condotta da Simona De Francisci e Giuseppe Deiana. Il passaggio da Ita a Aeroitalia, per quanto riguarda le rotte da Cagliari a Roma e Milano, ha creato qualche perplessità e anche molti problemi tra ritardi, servizi non disponibili e difficoltà ad assicurare ai sardi un vero diritto alla mobilità. Gli ospiti saranno il sindacalista della Cgil Arnaldo Boeddu, il manager Carlo Congiu e un rappresentante della compagnia Aeroitalia.