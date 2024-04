A “I conti di famiglia” si parla di affitti brevi 

Il boom degli affitti brevi nell’Isola e la carenza di case da prendere in locazione. E le nuove regole fissate dal Governo per fronteggiare il sommerso, oltre agli incentivi che alcuni comuni hanno previsto per B&B e affittacamere. Sono gli argomenti al centro oggi di “I conti di famiglia”, su Radiolina in diretta alle 14.30, trasmissione condotta da Simona De Francisci e Giuseppe Deiana (nella foto) . Gli ospiti saranno Laura Zazzara, presidente dell’associazione B&B Cagliari, e i sindaci di Arzana, Angelo Stochino, e Budoni, Antonio Addis.