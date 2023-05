A heloury e majer il sardinia Trail 2023 

Nelle tre tappe ha concesso appena un “pari merito” al connazionale Jonathan Parise a Ulassai nella giornata inaugruale. Per il resto, Yves Heloury, 24 anni, bretone di Saint Quay Portrieux, che corre per il Team Oldlux Alp, ha attraversato da conquistatore gli oltre 100 chilometri (divisi in tre tappe) del Sardinia Trail 2023, concluso ieri. E altrettanto ha fatto la polacca Ewa Majer, che potrà mettere nel salotto di casa il secondo trofeo, dopo quello del 2019.

Tra gli uomini, alle spalle dei due francesi, sui saliscendi e gli scenari vari e selvaggi dell’Ogliastra e del Gennargentu si è gatto valere Roberto Gheduzzi, terzo nella classifica finale e in due delle tre tappe che si sono disputate a Ulassai, Arzana e, l’ultima, tra le spiagge di Tertenia e Cardedu (ma con un non banale “passaggio” a Gairo). I tracciati hanno attraversato i territori di altri comuni, proponendo il consueto menu fatto di distanze medie (anche una tappa da 42 km), con dislivelli significativi. Quasi 80 i partecipanti (c’è chi è arrivato dal Veneto in bici!) alla gara a tappe allestita da Wild Track. ( c.a.m. )

Classifiche finali

Maschile : 1. Yves Heloury (Fra) 7.08’22”, 2. Jonathan Parise (Fra) 7.21’07”, 3. Roberto Gheduzzi (Ita) 7.50’14”.

Femminile : 1. Ewa Majer (Pol) 9.40’29” 2. Mariangela Curini (Ita) 10.29’08”, 3. Rosie Aeschbach (Svi) e Priska Fas (SvI) 11’01”27”.