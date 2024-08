«A Guspini progetti in aree vincolate» 

Si sono ritrovati in tanti ieri sera in piazza Togliatti, nel popolare quartiere di is Boinargius a Guspini, per partecipare all’assemblea pubblica organizzata dal gruppo Neapolis che riunisce l’assemblea per la Democrazia energetica in Sardegna, il comitato No Megacentrale e il movimento Arraju.

Le zone protette

Il sindaco Giuseppe De Fanti non ha nascosto l’amarezza: «Con assoluta noncuranza dei vincoli e delle disposizioni regionali, nuovi progetti di grandi impianti agrivoltaici continuano ad arrivare e interessano aree per le quali non potrebbero nemmeno essere presentate. Una delle ultime, con assoluta spregiudicatezza, è prevista all'interno della zona di protezione speciale “Campidano centrale”, vincolata da disposizioni europee, nazionali e regionali. Un’altra proposta, divisa in due giganteschi impianti industriali, va da Corti Semuccu fino al Terramaistus coprendo l’intera pianura. Ci si chiede come faccia chi concede i terreni per trenta denari ad avere la coscienza a posto sapendo che le aziende, i paesaggi e l’economia così come sono stati lasciati dai loro padri verranno distrutti per sempre. Assumeremo ogni iniziativa per impedire questo scempio».

Attualmente, il territorio comunale è minacciato da una massiccia richiesta per l’installazione di nuovi impianti, nonostante siano già presenti 35 pale eoliche. Negli ultimi sei mesi si è registrato un crescente afflusso di richieste di nuove concessioni per impianti agrivoltaici e sono trentacinque i progetti presentati per la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree agrarie più importanti economicamente del paese. Oltre ai parchi, l’agro sarà interessato dal passaggio di cavidotti che dovranno portare la corrente elettrica alla centrale elettrica di Nuraxi passando nell’area archeologica di Neapolis dove esiste un’importante necropoli punica romana.

L’incognita

Numerosi gli interventi durante l’assemblea moderata da Luisa Mancosu del comitato Arraju che ha sottolineato: «Siamo davanti a una situazione complessa, la transizione energetica si può attuare ma non in questo modo». Dello stesso avviso la geologa Laura Cadeddu: «Le decisioni di oggi avranno un grande impatto paesaggistico sul nostro territorio, abbiamo il dovere di difendere l'ambiente. È fondamentale che le aree considerate idonee all’installazione di questi impianti siano individuate in maniera precisa e seguendo i giusti criteri. Da noi verranno impiantati 20 parchi sperimentali, perciò non sappiamo cosa accadrà in futuro. Per i residenti non ci sarà nessuna integrazione al reddito». Tra i tanti interventi al microfono anche quello del consigliere comunale Filippo Usai che ha illustrato ai presenti le modalità per aderire alla mobilitazione contro la speculazione.

