a gstaad berrettini ritrova sorriso e top50 nadal sconfitto ma lancia la sfida olimpica 

Per qualcuno l’obiettivo sono i Giochi Olimpici, per altri l’ultima parte della stagione con la quarta prova dello Slam e tra questi c’è Matteo Berrettini, vincitore in Svizzera del nono titolo in carriera. Ieri si sono conclusi alcuni dei tornei preparatori a Parigi 2024 (perciò sulla terra battuta), mentre altri sono iniziati.

Il romano felice

A Gstaad, sulla terra rossa della Roy Emerson Arena, il 28enne romano ha battuto in finale in due set (6-3, 6-1) il francese Quentin Halys (n.192 Atp), proveniente dalle qualificazioni e si è ripreso il tiolo 250 già conquistato nel 2018. «All'inizio della stagione abbiamo deciso che non avremmo pensato al mio ranking perché avevamo tanti dubbi, intanto sul mio corpo», ha detto sorridente al termine. «La cosa più importante è che sto bene e che gioco bene. Se queste due cose succedono, posso fare bene. Voglio farlo allo Us Open e in tutta l'estate americana. Un buon obiettivo può essere arrivare tra i primi 30 per l'Australian Open». Intanto, dopo il secondo successo stagionale (il primo in aprile a Marrakech), oggi rientrare tra i top 50. «È una sensazione incredibile, sembra ieri che vincevo qui il mio primo titolo, sei anni fa. E invece da allora sono successe tante cose. Sono felice di poter giocare e godermi, credo di aver ritrovato le sensazioni di sei anni fa in questa settimana».

Nadal si arrende

A Bastad, in Svezia, il torneo di preparazione per l’Olimpiade (dove giocherà anche in un doppio da sogno con Alcaraz) non si è concluso come voleva per Rafa Nadal, sconfitto in finale per 6-3, 6-2 dal portoghese Nuno Borges, che sale così dal numero 51 al 42 Atp. Lo spagnolo, che cercherà al Roland Garros l’ultimo grande colpo, salirà al 161 guadagnando ben 100 posizioni. Ad Amburgo, il tedesco Sascha Zverev è stato sorpresa dal francese Arthur Fils (nuovo n. 20 Atp) per 6-3, 3-6, 7-6.

Intanto sono iniziati i tornei di Atlanta, Kitzbuhel e Umago, dove ci sono tanti azzurri: Matteo Arnaldi (battuto ieri dal francese Muller), Lorenzo Sonego (contro Poljicak), Luciano Darderi (con Ajdukovic), Fabio Fognini (con van Assche), Flavio Cobolli (contro Mariano Navone, vincitore a Cagliari) e Lorenzo Musetti, che entrerà in scena negli ottavi contro un qualificato.

