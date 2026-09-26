A Greco va bene così: «È mancato il gol, potevamo sbloccarla» 

Sassari. «Vedo il bicchiere mezzo pieno». Nel dopo gara del “Vanni Sanna” il tecnico sassarese Alfonso Greco è parso sereno: «La partita l’abbiamo fatta, forse in alcuni casi abbiamo pensato troppo alla giocata e siamo stati confusionari negli ultimi dieci minuti. Le occasioni le abbiamo create ma se non la sblocchi diventa difficile».

L’allenatore rossoblù spiega: «I cambi dei centrocampisti dovevano dare intensità con giocatori più freschi, i ragazzi hanno dato tutto, volevamo un risultato importante». E su Pennington: «Sta crescendo anche come condizione fisica, lo ripeto, per noi è un giocatore importante perché sa fare tutte e due le fasi». Giacomo Zecca, invece, commenta la prima volta da capitano: «Una sorpresa la fascia, me lo hanno detto prima della gara il tecnico, Mastinu e Scotto, vado molto fiero delle cento presenze. Ho avuto sei occasioni in questo campionato finora, altre volte magari avevo più responsabilità, col Vado c’è il merito del portiere, mi sarebbe piaciuto festeggiare con una vittoria, non necessariamente con un gol». L’esterno destro analizza la prestazione di Kebbeh: «Non mi meraviglia, perché lo vedo dall’inizio della preparazione. Ha condizione atletica importante e gioca con tranquillità sembra che anche abbia cento presenze tra i professionisti, non solo due». Per Zecca c’è da essere fiduciosi sulla stagione: «Al completo siamo consapevoli di essere una squadra forte, raggiungiamo i 40 punti il prima possibile e poi io vorrei giocare nella parte sinistra della classifica».

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