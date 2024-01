A Gonnnostramatza con Francesco Casula 

Non si arresta il tour di presentazioni del saggio di successo “Carlo Felice e i tiranni sabaudi” scritto da Francesco Casula per Grafiche del Parteolla. Prossimo incontro sabato a Gonnostramatza per la presentazione numero 178. Appuntamento alle 17.30 alla Biblioteca comunale di via Gramsci 19. Introduce Valerio Lecca. Con l’autore presenta l’opera Giuseppe Melis Giordano. Organizza l’associazione culturale Arkemissa con la collaborazione della Pro Loco.

Secondo incontro martedì prossimo,16 gennaio, a Cagliari, alle 17, a La Rinascente di via Roma, 143. Infine venerdì 19 gennaio si tocca quota 180 presentazioni ad Assemini (alle 17) alla Biblioteca comunale di via Cagliari 16. Organizza l’Università della Terza Età di Assemini.

