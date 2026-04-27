A Goni torna la democrazia: due liste 

Nel Gerrei entra nel vivo la corsa verso le elezioni amministrative del 7 e 8 giugno. A poco più di un mese dall’apertura delle urne, nei Comuni chiamati a scegliere i sindaci e a rinnovare i consigli comunali il quadro delle candidature comincia a prendere forma. Le trattative restano aperte in alcuni centri, mentre in altri la sfida appare già delineata.

Il voto, come spesso accade nei piccoli paesi, si giocherà dentro liste civiche e rapporti locali, ma sullo sfondo ci sono temi comuni: servizi, viabilità, spopolamento, gestione associata e capacità di utilizzare le risorse per opere pubbliche e sviluppo.

Goni

A Goni, Comune guidato dal commissario straordinario Remo Ortu dal maggio 2024, è confermata la lista di Riccardo Delussu. Il paese arriva all’appuntamento elettorale dopo oltre due anni di gestione commissariale, seguiti allo scioglimento del Consiglio comunale e al mancato raggiungimento del quorum nella tornata del 2025. In questi giorni un altro gruppo civico sta provando a completare una seconda lista entro i termini. Secondo le prime indiscrezioni, alla guida della possibile alternativa dovrebbe esserci una donna. L’eventuale presenza di due liste restituirebbe al paese una competizione piena dopo una lunga fase senza organi elettivi.

Ballao

A Ballao il quadro appare più definito, con due liste già in campo. La prima è “Fare per Ballao”, guidata da Emanuela Locci, ex assessora esterna della Giunta Frongia con deleghe a Cultura, turismo, commercio e politiche giovanili.

L’altra candidatura sarà quella di Severino Cubeddu, nome conosciuto nella vita amministrativa locale. Il sindaco uscente è Gian Franco Raffaele Frongia, conosciuto come Chicco, eletto nel 2020 con la lista “Ballao cambia”, non si ricandiderà. La campagna elettorale si apre dopo mesi segnati da tensioni nella maggioranza uscente e da dimissioni che hanno modificato gli equilibri in Municipio.

San Basilio

A San Basilio punta invece alla conferma il sindaco uscente Albino Porru, nonchè presidente dell’Unione dei Comuni del Gerrei. La sua candidatura si confronterà con quella di Rita Rosas, alla guida di una lista civica e già sindaca del paese tra il 2010 e il 2015. Si profila dunque una sfida tra figure che conoscono bene la macchina amministrativa e le principali questioni del territorio, dalla tutela dei servizi alla necessità di rafforzare il ruolo dei piccoli centri.

Silius

Più incerta la situazione a Silius. Il sindaco Antonio Forci non ha ancora sciolto la riserva su una possibile sua ricandidatura e, contattato sull’argomento, ha spiegato di non poter al momento rilasciare informazioni. Intanto si lavora alla costruzione di un’altra lista. Il consigliere di opposizione uscente Marino Mulas, già sindaco dal 2015 al 2020, conferma che il confronto è aperto: «Stiamo ragionando su come costruire la lista e sulle candidature, compresa quella del candidato sindaco». Il nome potrebbe essere il suo, ma la decisione non è ancora stata presa. Nel 2020 Forci vinse proprio su Mulas al termine di una sfida molto equilibrata: un precedente che rende ancora più atteso il quadro definitivo delle candidature.

RIPRODUZIONE RISERVATA