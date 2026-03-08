VaiOnline
pallamano
09 marzo 2026 alle 00:22

A Gold, Raimond ok a Merano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Metabolizzata l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia, in A Gold di pallamano la Raimond Sassari è ripartita con il piede giusto e, sul difficile campo del PalaWolf di Merano, ha siglato una vittoria di misura, 32-33 (16-18 p.t.), che vale oro. Nell’equilibrato match valevole per la 19ª giornata, i rossoblù hanno tentato due fughe, nel 1º tempo con Furtado e Nardin (7-11) e nel 2º con Furtado e Pugliese (25-28 al 52’), e alla fine hanno portato a casa l’intera posta in gioco e consolidato il 2º posto a 28 punti, a -6 dalla capolista Cassano Magnago e a +3 da Siracusa.

In A Silver, a Sassari la Verdeazzurro ha travolto il Vigasio 33-22 (15-10 p.t.) grazie alle reti di Gomes (9) e Bianco (7) ed è 3ª a -3 dalla capolista Molteno, che occupa l’unica posizione valida per qualificarsi ai playoff.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Trump: Meloni ci aiuta Ed esplode la polemica

La premier: la nostra presenza militare ha uno scopo esclusivamente difensivo 
Il conflitto

Petrolio su del 30% in una settimana: «Verso i 100 dollari»

I mercati temono una guerra lunga Gli Usa assicurano: «Hormuz riaprirà» 
La storia.

«Finalmente a casa, grazie a tutti»

Giovanni G. Scanu
Emergenza giovani

«Ringraziamo che nostro figlio sia vivo»

I genitori del 16enne picchiato fuori da scuola a Monserrato: «Furia immotivata» 
Matteo Vercelli
La tragedia

Fuori strada con l’auto: la vittima è un 40enne contadino di Samassi

Serrenti, dramma sulla Provinciale 56: Diego Murru era a bordo di una Punto 
Nicole Fenu
No degli attivisti alla proposta di collaborazione della Regione

«A Quartu solo i primi cavi: nell’Isola sorgeranno  altri 24 Tyrrhenian Link»

Per i comitati Terra Mala sarebbe un prototipo: «Va monitorato al di là delle rassicurazioni» 
Lorenzo Piras
Genova

Anziana uccisa in casa, fermato il figlio

Colpita molte volte con un coltello da cucina: l’uomo, 52enne, viveva con lei 