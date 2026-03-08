A Gold, Raimond ok a Merano 

Metabolizzata l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia, in A Gold di pallamano la Raimond Sassari è ripartita con il piede giusto e, sul difficile campo del PalaWolf di Merano, ha siglato una vittoria di misura, 32-33 (16-18 p.t.), che vale oro. Nell’equilibrato match valevole per la 19ª giornata, i rossoblù hanno tentato due fughe, nel 1º tempo con Furtado e Nardin (7-11) e nel 2º con Furtado e Pugliese (25-28 al 52’), e alla fine hanno portato a casa l’intera posta in gioco e consolidato il 2º posto a 28 punti, a -6 dalla capolista Cassano Magnago e a +3 da Siracusa.

In A Silver, a Sassari la Verdeazzurro ha travolto il Vigasio 33-22 (15-10 p.t.) grazie alle reti di Gomes (9) e Bianco (7) ed è 3ª a -3 dalla capolista Molteno, che occupa l’unica posizione valida per qualificarsi ai playoff.

RIPRODUZIONE RISERVATA