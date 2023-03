A Gold, raimond ancora in corsa 

Assalto respinto. Il Pressano era arrivato a Sassari con l’obiettivo di vincere e agganciare la Raimond al quinto posto della Serie A Gold, ma il piano è fallito. I rossoblù di coach “Zupo” Equisoain (fresco di rinnovo) hanno vinto 33-25, mettendo le cose in chiaro sin dalla prima parte (16-11). Spiccano le 11 reti di Hamouda, che lasciano la Raimond a tre punti dal quarto posto (occupato dal Merano) e dai playoff, ma anche a 4 dal secondo posto di Converano e Fasano, tutte vittoriose nel 22° turno.

In A2 maschile, poca fortuna per la Veredeazzurro, battuta 25-26 in casa dalla Giara Ferrara, 3ª in classifica ora con 7 punti sui sassaresi di Canu. ( v.ch. )

