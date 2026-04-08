A Gold, per la Raimond vittoria-scacciacrisi 

Una vittoria scaccia crisi, nel turno infrasettimanale della A Gold di pallamano, per la Raimond Sassari, che ha siglato un buon 31-34 (13-17 p.t.) sul campo del Cologne dopo le brucianti sconfitte con Fasano e Bolzano. A 3 giornate dal termine della stagione regolare, i sassaresi restano secondi, ma devono ancora guardarsi le spalle dal trio di inseguitrici formato da Siracusa, Bolzano e Fasano. Per questo il discorso playoff andrebbe chiuso quanto prima, magari già dalla trasferta di sabato (ore 15.30) in casa del fanalino di coda Eppan. In contemporanea, in A Silver, la Verdeazzurro Sassari, 3ª nel girone A, sarà di scena a Padernello contro il Paese.

In A2 femminile, invece, si giocheranno Città del Redentore-Prato (sabato, ore 17) e, domenica, La Torre-Raimond (15.30) e Flavioni-Lions (16).

Oggi (18, Sky Sport), intanto, l’ala dell’Hac Nuoro, Luisella Podda, vestirà l’azzurro in Italia-Paesi Bassi, match di qualificazione a Euro 2026.

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