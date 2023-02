A Gold, la Raimond vince e si affaccia al quarto posto 

Il 38-29 inflitto dalla Raimond Sassari al Carpi nel pomeriggio di ieri è valso ai turritani il momentaneo 4º posto, a quota 27 punti, nella A Gold di pallamano, posizione che vale virtualmente i playoff. Per i rossoblù si tratta della sesta vittoria consecutiva in campionato, filotto che ha consentito di dare sostanza alla scalata e superare il Fasano, che ha però due partite in meno.

In A2 femminile, mentre la Lions Sassari osservava un turno di riposo, riflettori puntati sul derby sardo tra la Raimond rosa e la capolista Città del Redentore, che si è imposta col punteggio di 20-23 dopo aver chiuso il primo tempo avanti 9-16. Top scorer dell’incontro la capitana nuorese Giovanna Musina con 8 reti, una in più della rossoblù Fatou Ndiaye.

Infine, nella settima di ritorno della A2 maschile, infine, la Verdeazzurro Sassari ha vinto 23-27 in casa del Lions Teramo, terzultimo nel girone B, e consolidato il sesto posto.