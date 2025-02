A Gold, la Raimond in casa affronta l’ostacolo Pressano 

Dopo aver rotto il ghiaccio con il 26-30 sull’Eppan nel primo incontro del 2025, la Raimond Sassari punta a ripetersi in casa, alle 19 di domani, contro il Pressano, decimo nella A Gold di pallamano. «Non ci sono gare facili, ma abbiamo le carte in regola per conquistare l’intera posta», ha commentato l’ala Giovanni Nardin alla vigilia di un posticipo che i turritani dovranno vincere per rimanere a ruota di Conversano e Cassano, prime con un punto sui rossoblù.

Il PalaSantoru ospiterà altri due match: alle 15.30 di domani quello di A Silver tra Verdeazzurro e Campus Italia, vivaio azzurro che viaggia al penultimo posto a -3 dai sassaresi, e alle 15 di oggi l’incontro tra Lions Sassari, fanalino di coda della A1 femminile, e Brixen. In A2, alla Polivalente di Nuoro, alle 14.45 di oggi l’Hac affronterà il Malo e alle 18 il Città del Redentore il Dossobuono. Infine la Raimond, attesa alle 15 di domani a Oderzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA