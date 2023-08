A Glasgow “relay” svizzera e Italia quinta 

Glasgow. In una giornata triste per il ciclismo, che dà l’addio a Federico Bahamontes, leggendaria “Aquila di Toledo”, morto a 95 anni, la Svizzera inaugura con un successo la serie delle cronometro ai Mondiali di Glasgow. Gli elvetici si confermano campioni del team relay (staffetta fra tre uomini e tre donne) precedendo la Francia di 7”, la Germania di 51 e la Gran Bretagna di 1’03”. Quinta a 1’17” l'Italia (con Manlio Moro, Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo, Letizia Paternoster, Silvia Persico e Alessia Vigilia) che ha perso subito Moro nella frazione maschile e, dopo che si era staccata Paternoster in quella femminile, ha dovuto rallentare per un guasto alla bici di Persico.

In pista, nella Madison maschile, per gli azzurri Viviani-Scartezzini un anonimo nono posto. Settimi Matteo Bianchi nel km e Silvia Zanardi nella corsa a punti. Quarta medaglia dal settore paralimpico. Dopo il doppio argento di Claudia Cleri (già bronzo nell’inseguimento) in scratch e omnium, è arrivato quello nel Team Sprint B: il tandem formato dalle due coppie Meroni-Ceci e Colombo-Bissolati si è arreso soltanto alla Gran Bretagna.

