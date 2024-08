A giugno riparte l’occupazione 

Riparte l'occupazione, che torna a crescere dopo la stasi di maggio che sembrava aver fermato una lunga rincorsa. In un anno, da giugno 2023 a giugno 2024, gli occupati in Italia sono aumentati di 337mila unità, l'1,4% in più. In un mese ci sono 25mila occupati in più. Ma soprattutto calano oramai in maniera costante gli inattivi: quelli che non hanno un lavoro e non lo cercano sono 103mila in meno, un calo dello 0,8%, sale impercettibilmente la disoccupazione che torna ad un tasso del 7%.

«Le nostre misure stanno funzionando e i numeri lo confermano», dice la ministra del Lavoro Marina Calderone che evidenzia come il Paese è tra quelli europei in cui l'occupazione cresce di più. «Ma la vera novità – aggiunge - è la costante diminuzione degli inattivi, che dimostra la rinnovata fiducia nell'andamento del mercato del lavoro e nella possibilità di trovare un impiego"

Dice l’Istat che gli occupati in Italia a giugno 2024 erano 23 milioni e 949mila, 337mila in più rispetto al giugno del 2023. Il tasso di occupazione è salito al 62,2%, 0,1% in più rispetto a maggio, 0,7% sopra giugno dell'anno scorso. La disoccupazione è salita dello 0,1% su base mensile, arrivando al 7%.

