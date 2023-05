A giudizio per una pastiglia 

Secondo Lavra, la dottoressa (originaria di Cagliari) ha prescritto allo skipper Theodorus Van Der Kolk un farmaco che ha provocato all’uomo un gravissimo shock anafilattico, facendolo finire in Rianimazione a Olbia. Nel capo di imputazione si parla di “arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare in paziente con shock anafilattico da fans”. Una situazione dalla quale, sempre secondo la Procura, è derivato “un pericolo per la vita del paziente”.

Aveva rischiato di morire per una compressa di Brufecod, farmaco al quale è allergico, e ora la vicenda di uno skipper olandese finito in rianimazione a Olbia una dottoressa andrà a processo. Il pubblico ministero Mauro Lavra ha firmato il il decreto di citazione diretta a giudizio per Daniela Massidda, medico di base a Olbia e Porto Rotondo. La Procura contesta alla specialista il reato di lesioni gravissime.

Menomazione

La presunta vittima, assistita dagli avvocati Antonello Desini e Nicoletta Mani, ha prodotto certificati medici che attesterebbero danni permanenti causati dalla reazione al farmaco. Theodorus Van Der Kolk, a causa dello shock anafilattico, avrebbe riportato una menomazione permanente che di fatto, stando a quanto sostengono i legali dello skipper, gli impedisce di lavorare.

«L’avevo avvertita»

Negli atti delle indagini si legge che allo skipper sarebbe stato prescritto il Brufecod. Theodorus Van Der Kolk aveva chiesto l’assistenza della dottoressa per una crisi asmatica e allergica. L’uomo, però, sostiene di avere avvertito la dottoressa (medico di base) della sua allergia al paracetamolo e ai farmaci antinfiammatori non steroidei (Fans). Subito dopo l’assunzione il medicinale per lo skipper arrivò una bruttissima crisi e si rese necessario il ricovero nel reparto di terapia intensiva del Giovanni Paolo II, seguito da diversi mesi nel reparto di Cardiologia dello stesso ospedale. La Procura ha disposto una perizia medico legale e altri accertamenti, sulla base dei quali è stato formulato il capo di imputazione. In pratica, sostiene il pubblico ministero, lo skipper non aveva mai assunto il farmaco che gli era stato prescritto a Olbia. Per la sua patologia, la prescrizione corretta avrebbe dovuto essere quella di “farmaci corticosteroidi e non di categoria Fans”. Una tesi che la difesa della dottoressa (gli avvocati Guido e Roberto Datome) respinge e da subito considera non fondata. Per il legali, la specialista che curò lo skipper agì in modo corretto e idoneo.

Le mosse dello skipper

I legali di Theodorus Van Der Kolk, gli avvocati Antonello Desini e Nicoletta Mani, hanno già depositato in Procura una serie di certificati medici che attesterebbero le conseguenze del’arresto cardiaco “da fibrillazione ventricolare in paziente con shock anafilattico”. Ma ora la stessa parte civile sta valutando se chiamare in causa anche la Asl di Olbia per i presunti danni subiti da paziente olandese.

