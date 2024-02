A giudizio per l’omicidio del padre 

Dopo la condanna per duplice tentato omicidio arriva il rinvio a giudizio per omicidio volontario del padre. Ieri in tribunale il gup Giuseppe Grotteria ha mandato a processo Alberto Picci, 49 anni di Cagliari, che all'alba del 27 aprile di due anni fa colpì i genitori nella loro abitazione di Santa Maria Coghinas con una fiocina e un coltello a farfalla. L'aggressione costò a Giuseppe Picci e Maria Giovanna Drago ferite gravissime ed entrambi finirono in coma. Ad avere la peggio fu il 68enne che trascorse otto mesi in ospedale fino a quando, a inizio gennaio 2023, l'uomo perse la vita. Pochi giorni dopo il decesso il sostituto procuratore Angelo Beccu aveva chiesto che venisse redatta una perizia per stabilire se esistesse una correlazione tra la scomparsa di Picci e il gesto del figlio. Intanto il procedimento per tentato omicidio pluriaggravato si era concluso con la condanna a 12 anni di reclusione più tre anni da passare in una Rems, la Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Una sentenza pronunciata con il rito abbreviato ad aprile 2023 e confermata in toto anche in appello. Adesso per il 49enne, difeso dall'avvocata Tania Decortes, che ieri ha discusso in aula, si aggiunge come detto l'imputazione per omicidio volontario. La prima udienza l'11 giugno prossimo. (e.fl.)

