A giudizio per la morte dell’operaio 

Inizierà a ottobre il processo ai vertici della Villaservice per la tragica morte di Ignazio Sessini, l’operatore della società rimasto ucciso dopo essere caduto nel tritarifiuti della discarica dove lavorava a Villacidro. Ieri mattina, il giudice per le udienze preliminari, Michele Contini, ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio formulata al termine delle indagini dal pubblico ministero Daniele Caria.

Il dibattimento

Sarà dunque un dibattimento a chiarire se vi siano delle responsabilità colpose nell’incidente costato la vita all’operaio. Il 28 ottobre dovranno comparire in Tribunale a Cagliari, accusati di omicidio colposo, Antonella Concas, 49enne di Villacidro che nell’estate di tre anni fa era presidente e rappresentante legale della Villaservice, Davide Sardu, 42enne di Gonnosfanadiga, consigliere di amministrazione e rappresentante legale, Alessandro Lai, 70enne di Sanluri, consigliere, Massimo Cortese, 63enne, cagliaritano, direttore dello stabilimento al tempo della tragedia, Efisio Deiana, 54enne residente a Senorbì, capo impianto, e Cristiano Cabriolu, 51enne di Villacidro, responsabile area rifiuti dell’impianto. La prima udienza sarà quasi certamente di smistamento, dunque solo con il nuovo anno si conoscerà il nome del giudice davanti al quale verrà celebrato il dibattimento.

Le controparti

Sia il pubblico ministero Daniele Caria sia gli avvocati di parte civile, hanno ribadito che l’incidente sarebbe avvenuto a causa delle condizioni di lavoro. Ad assistere i familiari della vittima ci sono i legali Andrea Casu, Nicola Marongiu e Gavino Todde, ma è stata ammessa in giudizio anche Giulia Lai in rappresentanza di un sindacato. Gli imputati, invece, sono difesi dagli avvocati Francesco Atzori, Guido e Federico Manca Bitti, Massimiliano Ravenna, Massimo Ledda e Fabio Pili. Dal canto loro le difese, anche in udienza preliminari, hanno ribadito l’assenza di responsabilità da parte delle sette parti incriminate dalla Procura (sei persone fisiche e la società), contestando anche la consulenza dell’esperto nominato dal pubblico ministero.

La ricostruzione

A pesare sulla decisione di chiedere il processo è stata la consulenza che il sostituto procuratore Caria aveva affidato al super-esperto Stefano Boy, uno dei maggiori conoscitori internazionali della cosiddetta “direttiva macchine” (da anni lavora a Bruxelles nel centro di ricerca dell’Istituto sindacale europeo, Etui). Il consulente aveva ipotizzato che potrebbero essere state le esalazioni dei miasmi sprigionati da quintali, forse tonnellate, di rifiuti a causare un malore a Sessini che quella notte sarebbe così caduto nella vasca dov’erano in funzione le due potenti lame tritatutto. Di diverso avviso, invece, le difese che hanno sempre sottolineato la presenza di un’impronta di scarpa dell’operaio nella balaustra che escluderebbe la responsabilità dei vertici della Villaservice.

