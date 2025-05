A giudizio per la lite finita a colpi di cric 

Si è tenuta ieri, davanti al giudice Alessandra Ponti, una nuova udienza del processo a carico di Giuseppe Antonio Casu, 74 anni, pensionato di Siniscola accusato di tentato omicidio per aver ferito gravemente una donna durante una lite per un parcheggio avvenuta a novembre scorso. Casu ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato condizionato all’audizione di un consulente medico-legale, il dottor Francesco Paribello, sentito oggi in aula.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’aggressione avvenne un anno fa davanti al supermercato Md di Siniscola, al culmine di una discussione per un posto auto. Maria Patta, 79 anni, avrebbe toccato l’auto di Casu con il suo tutore ortopedico e gli avrebbe spruzzato sul viso dello spray al peperoncino. Casu avrebbe reagito colpendola con un cric alla testa. La scena fu interamente ripresa dalle telecamere di sorveglianza del supermercato. La donna perse i sensi e fu trasportata d’urgenza all’ospedale di Olbia. Ieri, il consulente di parte nominato dalla difesa – rappresentata dagli avvocati Basilio Brodu e Claudio Trubbas – ha depositato una perizia medico-legale basata sugli atti ospedalieri degli ospedali di Olbia e Nuoro. Il dottor Paribello ha sottolineato le dimissioni col codice azzurro con una prognosi di sette giorni della donna e come il colpo, seppur inferto con un oggetto contundente pesante, non abbia provocato fratture craniche, mentre l’escoriazione alla mano della vittima sarebbe compatibile con una caduta. La difesa punta ora alla derubricazione del reato. La parte civile, è rappresentata dall’avvocato Francesco Soggiu.

