A giudizio per il raggiro all’influencer 

Mister Enjoy vince un round nel match (che si annuncia lunghissimo) contro i suoi ex amministratori: ieri mattina il gup del Tribunale di Tempio, Marco Contu, ha rinviato a giudizio Pietro Oliva e Stefania Schirru, marito e moglie, accusati di avere sottratto circa 900mila euro dai conti di Gianluca Vacchi. La coppia (lui di Olbia, lei di Simaxis) per anni è stata il punto di riferimento di Vacchi, due factotum sui quali Mister Enjoy (così è stato soprannominato l’imprenditore e influencer bolognese) riponeva fiducia totale. E secondo il pm Alessandro Bosco la fiducia è stata tradita, perché dal 2014 al 2021 i due avrebbero utilizzato indebitamente il fondo spese di Vacchi (un conto corrente aperto al Banco di Sardegna) prelevando direttamente circa 22mila euro (si parla, ad esempio, di abbonamenti Sky intestati a familiari) e spostando 888mila euro su altri conti correnti (ovviamente, secondo il pm, di Oliva e Schirru). Ma il prossimo 12 settembre, data della prima udienza del processo, i due dovranno difendersi, oltre dall’accusa di appropriazione indebita, anche dalla contestazione di riciclaggio. La coppia, dopo avere preso i soldi di Vacchi, avrebbe trasferito su altri conti 583mila euro. In particolare le risorse finanziarie sarebbero state spostate (dice il pm, per ostacolare l’identificazione della provenienza illecita) su conti statunitensi della Wells Fargo Bank e su un conto intestato alla srls “La mendula società agricola”.

Ex amici

Ormai il rapporto tra Vacchi e i suoi amministratori è compromesso. L’imprenditore (che di recente ha venduto il suo 13 per cento della Ima, l’azienda di famiglia, per 700 milioni di euro), si è costituito parte civile nel processo di Tempio, assistito dagli avvocati Gino Bottiglioni e Giampaolo Murrighile. L’influncer (e dj) bolognese da 47 milioni di follower ha preso male la storia degli ammanchi. Dagli atti emerge che Oliva e Schirru per anni avevano carta bianca nella gestione delle spese correnti per le ville di Porto Cervo, Bologna e Miami. Vacchi ieri, tramite il suo legale, l’avvocato Giampaolo Murrighile, ha fatto sapere: «Devolverò in beneficenza l’oggetto delle appropriazioni indebite».

La guerra a Bologna

Ma la storia non finisce a Tempio. Perché Oliva e Schirru, difesi da Domenico Putzolu e Maria Caterina Pisano, non solo negano di avere preso i soldi di Vacchi, ma hanno portato davanti al Giudice del lavoro di Bologna l’imprenditore. Chiedon arrettrati, ferie non godute e contributi per quasi un milione di euro.

