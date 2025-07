A giudizio il figlio che ha ucciso la madre 

Dovrà comparire l’8 ottobre davanti alla Corte d’assise di Cagliari per rispondere dell’accusa di aver ucciso la madre: Andrea Tidu, 27 anni, è stato rinviato a giudizio ieri mattina dalla giudice del Tribunale, Giulia Tronci, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Enrico Lussu.

La perizia psichiatrica

La perizia psichiatrica che era stata disposta dal giudice per le indagini preliminari Giorgio Altieri aveva stabilito che l’imputato, fermato dopo l’omicidio della mamma, Maria Dolores Cannas, di 57 anni, non sarebbe stato capace di intendere e di volere quando ha ucciso la madre con una coltellata, ma sarebbe comunque capace di stare in giudizio.

Per questa ragione, subito dopo l’accertamento medico della specialista Irene Mascia, il 27enne era stato trasferito in un centro per sofferenti mentali.

L’accusa

Andrea Tudu è accusato di aver inferto alla madre una coltellata fatale alla schiena, nella loro casa di via Monte Genis, a Sinnai. Era stato subito arrestato su disposizione del pm Lussu, ma già nelle ore successive erano emerse testimonianze che confermavano come il ragazzo soffrisse da tempo di possibili turbe. Da qui la decisione del giudice Altieri di disporre la perizia nel corso di un incidente probatorio. La psichiatra aveva così accertato la capacità dell’imputato di stare in giudizio, dunque di comprendere le varie fasi processuali, chiarendo anche che il giovane - difeso dall’avvocato Roberto Nati - sarebbe socialmente pericoloso.

Il processo

Ora, dunque, dovrà essere formata una Corte d’assise che affronterà il caso, così da chiarire l’eventuale punibilità del ragazzo. Lo scorso 16 giugno era stata una singola coltellata alla schiena a uccidere Maria Dolores Cannas, trasformando in tragedia un tranquillo pomeriggio domenicale nell’abitazione di Sinnai. A dare l’allarme era stato il marito che, nel momento dell’aggressione, si trovava in un’altra stanza ma era corso quando aveva sentito il vociare dal piano di sotto. Inutile l’intervento dei medici del 118 che hanno cercato di rianimare la donna: era morta per l’emorragia provocata dalla perforazione del polmone. Il ragazzo era poi stato fermato dai carabinieri a circa 150 metri: immobile per strada, seduto su un marciapiedi, in evidente stato confusionale. Il processo in Corte d’assise, in ogni caso, potrebbe durare poco, visto l’esito della perizia. I familiari (non costituiti) sono assistiti dall’avvocato Carlo Beato.

RIPRODUZIONE RISERVATA