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Iglesias
25 ottobre 2026 alle 00:30

A Giorgio e Marina Casana la cittadinanza onoraria  

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Giorgio e Marina Casana, rapiti nell’agosto del 1979, sono i nuovi cittadini onorari di Iglesias. Ieri mattina il sindaco Mauro Usai l’ha conferita in Municipio. A guidare i lavori è stato il consigliere Luigi Biggio, promotore dell’iniziativa.

«Scusate il popolo sardo», ha chiesto l’assessore Spiga rivolgendosi ai Casana, mentre Biggio ha poi sottolineato: «Dobbiamo anche dirvi grazie. La prima spallata all’Anonima sarda l’avete data raccontando il vostro caso, fornendo agli inquirenti dettagli che hanno permesso di smontare il sistema criminale messo su in quegli anni».

La cittadinanza è arrivata con il sì unanime del Consiglio. «Abbiamo votato la delibera all’unanimità – ha evidenziato il sindaco –, segno che Iglesias non si divide su certi temi».

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