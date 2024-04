«A Giorgino sporcizia e alberi da potare: pulite prima del passaggio di Sant’Efisio» 

In vista della festa di Sant’Efisio, il Villaggio Pescatori chiede di sistemare dei problemi che da tempo creano difficoltà in occasione della processione. Giovedì scorso, il Comitato di Quartiere e il Gruppo Folk del Villaggio hanno inviato una lettera al Comune (destinatario il dirigente Alessandro Cossa) e all’Autorità Portuale per ottenere un tempestivo intervento di pulizia della zona di passaggio della processione, che come da tradizione proprio a Giorgino ha la prima fermata con la messa nella chiesetta e il cambio degli abiti del Santo. Nello specifico, il Villaggio Pescatori chiede si risistemino il tratto di strada dopo il ponte a quattro corsie e il curvone che porta al rettilineo per Giorgino. Nel primo punto «da molti anni non si effettua manutenzione», si segnala nella lettera, «tanto è vero che i pescatori scalzi del Gruppo Folk, camminando a piedi nudi, subiscono traumi e ferite ai piedi». Nel secondo, si evidenziano piante di mimosa e oleandri che sbordano per oltre due metri dal guardrail, limitando la visibilità e rendendo la strada pericolosa.

A oggi la lettera non ha avuto risposta, né tanto meno si è intervenuto. «Autorità Portuale e Comune hanno fatto da scaricabarile, dando ciascuno le responsabilità all’altro», l’amarezza di Mariano Strazzeri, presidente del Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori. «Anche l’anno scorso l’avevo segnalato al sindaco, sempre senza risposta. È impensabile: siamo cittadini di Cagliari, è il Comune a dover risolvere questo problema. Chiediamo un intervento immediato prima della festa: gli anni scorsi un po’ abbiamo pulito noi, ma non siamo attrezzati. L’impressione è che la zona sia abbandonata».

