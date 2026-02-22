VaiOnline
La festa.
22 febbraio 2026 alle 01:00

A Giorgino la gran chiusura del Carnevale 

Cancioffali quest’anno brucia a Giorgino. Al Villaggio Pescatori oggi si tiene la chiusura in grande stile del Carnevale, con una giornata di festa ricca di appuntamenti. Quello più atteso è alle ore 18, con il rogo del re fantoccio simbolo tradizionale della fine delle celebrazioni nel capoluogo. Non sarà più in via Santa Margherita, come accadeva di consueto negli scorsi anni, ma negli spazi di Giorgino – in totale sicurezza – anche per mostrare solidarietà alla zona pesantemente danneggiata dal ciclone Harry.

A Giorgino, come da programma, non ci sarà soltanto il rogo di Cancioffali. È prevista anche la Pentolaccia, sempre a partire dalle 18, con giochi e divertimento per i bambini e non solo. Maschere, iniziative e animazione saranno il tema della serata, organizzata dal Villaggio Pescatori per concludere un evento (significativo, dato che dopo circa vent’anni sono tornati in città i carri allegorici) che ha visto tra i protagonisti Viking Group (capofila), Il Crogiuolo, Associazione tra Parola e Musica e Vespa Club Cagliari.

Quest’ultima ha messo in piedi il primo evento di oggi, la diciottesima edizione della Vespiglia: nella discesa di via Azuni si parte dalle 10.30, per la riedizione cagliaritana della Sartiglia. Un’ora più tardi, alle 11.30, la Sartiglietta in bicicletta al parco dell’Ex Vetreria di Pirri. Dove, alle 16, andrà in scena la tradizionale zeppolata in una giornata dove molto sarà dedicato ai bambini. Per una chiusura del Carnevale all’insegna della gioia.

