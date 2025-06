A Ginevra si tratta: Iran «aperto al dialogo» Netanyahu: avanti soli 

«L’Iran è disponibile a proseguire il dialogo». L’atteso vertice di Ginevra tra la delegazione europea e Teheran riaccende la luce dei negoziati sulla guerra in Medio Oriente. L’obiettivo di Francia, Gran Bretagna, Germania e Ue era innanzitutto che la diplomazia tornasse a farsi spazio tra le bombe. Il vertice di Ginevra non poteva essere risolutivo. E poteva andare molto peggio. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, l’uomo del dialogo del regime degli ayatollah, non ha chiuso le porte agli europei. Ha concesso una sia pur minima apertura sul programma nucleare iraniano. Non ha negato ai suoi interlocutori la possibilità che i colloqui proseguano con gli Usa. A lui, gli europei hanno voluto portare una proposta che andasse oltre il nucleare, e che toccasse anche lo stop al sostegno militare dell’Iran alla Russia e a gruppi terroristici come Hamas.

L’obiettivo non cambia

Mentre la diplomazia cerca di porre un freno alla guerra sui tavoli di Ginevra, l’Iran (dove ieri una scossa di magnitudo 5.1 ha fatto tremare il nord del Paese) e Israele non fanno concessioni sul terreno e continuano a scambiarsi salve di micidiali missili. Per Benyamin Netanyahu, l’obiettivo resta il medesimo: fermare il nucleare dell’Iran, «con o senza il contributo di Trump». E il capo di stato maggiore dell’Idf Eyal Zamir ha invitato gli israeliani a prepararsi «a una campagna prolungata» contro la Repubblica islamica. Prevedendo «giorni difficili» per la popolazione, che intanto subisce la risposta iraniana con la distruzione portata dai bombardamenti su Tel Aviv, Beer Sheba e di Haifa, importante porto e centro industriale dello Stato ebraico. Nel frattempo, il bagno di sangue a Gaza prosegue senza sosta: almeno 60 i morti nell’ultima giornata, 31 uccisi dal fuoco israeliano vicino ai centri di distribuzione degli aiuti. Israele rivendica di aver distrutto decine tra lanciamissili e siti di stoccaggio dei razzi e di aver colpito «un centro di ricerca per armi nucleari». Le autorità iraniane hanno denunciato che l'aeronautica israeliana punta alle strutture civili.

Le proposte sul tavolo

La diplomazia, intanto, è al lavoro. La proposta avanzata da Barrot, dal britannico David Lammy, dal tedesco Johann Wadephul (il cosiddetto formato E3) e dall’Alto Rappresentante Ue, Kaja Kallas, non riguardava solo il nucleare ma la stabilità del Medio Oriente. E, soprattutto, la sicurezza di Israele. Un punto, quest'ultimo, che per l'Occidente resta e resterà «una priorità», ha spiegato Wadephul. Sul nucleare la delegazione europea aveva una posizione chiara: l’Iran non potrà mai avere l’atomica. Da parte sua Teheran ha messo sul piatto «possibili concessioni» sul programma nucleare, inclusa quella di porre dei limiti all’arricchimento dell'uranio, non all’azzeramento. Ma è nel contorno di questi limiti che il negoziato può farsi strada. L’Aiea, ha assicurato il direttore Rafael Grossi, «può garantire, con un sistema di ispezioni inconfutabili, che in Iran non verranno sviluppate armi nucleari».

Le condizioni

«La discussione è stata rispettosa: l’Iran è pronto a considerare ancora una volta la diplomazia», ha spiegato Araghchi al termine del vertice. Il ministro ha però puntualizzato che un negoziato vero e proprio è possibile solo se Israele fermerà gli attacchi. E qui la strada del dialogo si fa più in salita, le posizioni ben più distanti. Ma nessuno può prescindere da Donald Trump. Uno spazio che potrebbe durare due settimane, la deadline entro la quale Trump ha annunciato che deciderà se attaccare o meno l'Iran. Il punto è cosa faranno Israele e Iran in questo lasso di tempo. A Ginevra, l'Europa ha ribadito come la strada della diplomazia è l'unica da percorrere, prima che tutto precipiti.

