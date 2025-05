A Ginevra prima intesa Usa-Cina sui dazi 

Ginevra. Gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto una prima intesa sui dazi trovando un accordo per stabilire un «meccanismo di consultazione» sul commercio. L'annuncio è arrivato ieri, al termine della maratona negoziale di due giorni a Ginevra, nella casa dell'ambasciatore svizzero alla Nazioni Unite, e i dettagli saranno resi noti oggi in un comunicato congiunto. Che le trattative si stessero muovendo nella giusta direzione era apparso chiaro dall'ottimismo lasciato trapelare da Donald Trump che si è spinto fino a parlare di «un reset totale negoziato in modo amichevole, ma costruttivo».

Ma è stata la Cina a fare chiarezza con il vice premier He Lifeng che ha parlato di un'intesa per stabilire un «meccanismo di consultazione» sul commercio per consentire scambi «regolari e irregolari relativi alle questioni commerciali». L'intesa è ora al vaglio degli osservatori e degli analisti per capire se, al di là delle parole, ci siano realmente contenuti in grado di disinnescare una pericolosa guerra commerciale. Da quando è iniziato il suo secondo mandato, Trump ha imposto dazi al 145% contro il made in China e Pechino ha risposto con tariffe del 125% sui prodotti americani, creando una situazione difficilmente sostenibile.

