A Giménez-Bartlett il Premio internazionale Costa Smeralda  

Alicia Giménez-Bartlett, Mariasole Bianco e… Salmo: c’è anche il rapper olbiese tra i vincitori del Premio Costa Smeralda 2024, presentato ieri a Milano, nella sede della Fondazione Rovati, dal direttore artistico Stefano Salis con la partecipazione di Renzo Persico e Mario Ferraro, presidente e vice presidente del Consorzio Costa Smeralda.

Scelte

Il musicista e produttore discografico gallurese, pioniere della scena rap italiana e super impegnato in questi giorni tra le riprese della nuova stagione di “Blocco 181”, in cui ricopre il doppio ruolo di attore e supervisore musicale, e la preparazione del tour estivo “Hellraiser” al fianco di Noyz Narcos, ritirerà il Premio speciale, che lo scorso anno fu dello stilista algherese Antonio Marras, il 4 maggio, durante la cerimonia ufficiale che si terrà al Conference Center di Porto Cervo. Prima di Salmo sul palco smeraldino verrà celebrata Giménez-Bartlett: la scrittrice spagnola, una delle autrici più lette degli ultimi anni, molto amata anche in Italia grazie al personaggio dell’ispettrice Petra Delicado, protagonista dell’omonima serie noir di Sky interpretata da Paola Cortellesi, è pronta a tornare nei vicoli di Barcellona con l’atteso nuovo capitolo “La donna che fugge”, in uscita a fine mese, ma intanto succede a Emmanuel Carrère e al Nobel Orhan Pamuk nell’albo d’oro del Premio internazionale Costa Smeralda. A Bianco va invece il Premio Cultura del Mediterraneo: reduce dalla pubblicazione del suo ultimo libro “Pianeta Oceano”, la scienziata e divulgatrice, esperta in conservazione dell’ambiente marino, cofondatrice e presidente di Worldrise, si aggiudica il riconoscimento che viene assegnato a una personalità che si è distinta per la valorizzazione delle culture del Mediterraneo e dei popoli che lo abitano, premio conquistato nel 2023 da Mario Tozzi.

Terne

Annunciate ieri anche le terne finaliste per le sezioni Narrativa, che vede in gara Ginevra Lamberti, Eugenio Murrali ed Evelina Santangelo, e Saggistica: in lizza Maurizio Ferraris, Vera Gheno e Vincenzo Trione. I vincitori saranno individuati dalla giuria composta da Lina Bolzoni, Elena Loewenthal, Chiara Valerio e Marcello Fois, e guidata dal direttore artistico Salis, per essere poi proclamati durante la cerimonia finale del 4 maggio. «Dopo le ultime due edizioni di altissimo livello del Premio letterario Costa Smeralda, che hanno visto il coinvolgimento di grandi autori internazionali, come il premio Nobel alla letteratura Orhan Pamuk e il grande scrittore francese Emanuel Carrère, insieme a numerosi protagonisti della cultura italiana, il nostro consorzio dà il via, con rinnovato entusiasmo, agli eventi del 2024 con un appuntamento di riconosciuta eccellenza nel panorama culturale nazionale», sottolinea Persico. «Il Premio, nato con l’obiettivo di dare un contributo al mondo della grande cultura italiana, è anche spazio di incontro e dialogo tra giovani talenti e artisti affermati», aggiunge il numero uno del Consorzio Costa Smeralda prima di lasciare la parola al suo vice.

«La valorizzazione dei giovani talenti e il confronto sui grandi temi globali di questa edizione, come quelli relativi al cambiamento climatico e alla salvaguardia delle risorse naturali confermano il prestigio di un evento culturale di alto profilo, che, come destinazione, siamo molto orgogliosi di organizzare e ospitare», gli fa eco Ferraro. «Accogliamo questa nuova importante edizione del Premio Costa Smeralda, che segna anche quest’anno l’avvio della stagione turistica all’insegna della grande cultura e dei suoi protagonisti in Costa Smeralda». Giunto alla quinta edizione, il premio si è ormai affermato tra i grandi appuntamenti culturali all’interno del panorama letterario nazionale, confermando quest’anno il grande spazio dato ai talenti più originali della cultura contemporanea e al confronto sui grandi temi di attualità.

RIPRODUZIONE RISERVATA