A Ghilarza i luoghi raccontano storie 

Può un festival esplorare il potere delle storie, valorizzando comunità, tradizioni, e paesaggi attraverso la narrazione e le strategie digitali? Questo è lo spirito di Once upon a place, in programma venerdì e sabato a Ghilarza. Un appuntamento che abbraccia la comunicazione, il turismo esperienziale e l’innovazione tecnologica. «Il festival - spiega Maurizio Orgiana, organizzatore, «è nato per dimostrare che ogni luogo ha una storia da raccontare e che questa storia, se narrata nel modo giusto, può trasformarsi in una leva per il turismo e lo sviluppo locale».

Programma

Il festival entrerà nel vivo venerdì col musicista Alessandro Spedicati. Si inizierà con la sezione “Racconti”, dedicata al valore della narrazione nel turismo, e “Movimenti”, che esplorerà le nuove tendenze sostenibili. “Approdi”, che guarderà alle prospettive e alle innovazioni del turismo. Tra i relatori, nomi di spicco della comunicazione e del turismo, come Pablo Trincia, giornalista e autore, che accompagnerà il pubblico in un viaggio nella narrazione, e Riccardo Scandellari, esperto di storytelling, che analizzerà cosa rende una storia davvero efficace. Pablo Trincia interverrà sul tema “Raccontare le storie: un viaggio nella genesi della narrazione”, in dialogo con Carolina Orlandi. Roberta Garibaldi esplorerà il legame tra cibo, territori e identità, mentre Fabio Viola mostrerà come il gioco possa diventare un elemento chiave nel coinvolgimento dei visitatori. Si parlerà di turismo delle radici e della nostalgia, con Serena Franco, Mario Paffi e Daniela Bavuso. Roberta Garibaldi e Maurizio Orgiana dialogheranno sulle potenzialità del turismo enogastronomico e sulle implicazioni per le economie locali. Sabato il seminario sui linguaggi del reportage di viaggio curato da Marcello Fadda e Carolina Orlandi. In serata la proiezione di “Forgotten Frontiers: where isolation meets innovation”, nel progetto “Pescatori digitali” di Fabrizio Contini. Il documentario racconta l’esperienza di Absentia, organizzazione no profit guidata da un gruppo di giovani, che ha trasformato Stintino in un hub per creativi, ripopolando il borgo durante la bassa stagione. Fra gli altri relatori, Emma Taveri e Giulia Eremita si confronteranno su nuovi linguaggi per il turismo responsabile, illustrando strategie e casi di successo.

