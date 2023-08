A Ghilarza comandano i 4 mori 

Ghilarza. Davanti a squadre imbottite di giocatori stranieri o provenienti dalla penisola (anche a livello di fuori quota), nell’Eccellenza 2023-2024 c’è un’eccezione. Una squadra che si distingue per avere una rosa composta di soli calciatori sardi, tanti dei quali residenti nella provincia di Oristano.

È il Ghilarza. Un club che ha in formazione i portieri Andrea Matzuzi e Federico Miscali e i gemelli Stefano e Roberto Oppo originari del paese; il capitano Fabio Chergia di Cabras; l’esterno offensivo Matteo Atzei di Usellus; il centrocampista Matteo Cossu di Nuraxinieddu; l’attaccante Matteo Vinci di San Nicolò d’Arcidano; l’esterno difensivo Luca Melis di Palmas Arborea; l’attaccante Daniele Orro di Simaxis; i fratelli Orrù e Trogu di Solarussa.

Una rosa isolana

Ma dell’organico a disposizione del neo tecnico sassarese Giacomo Demartis fanno parte anche il portiere Stefano Mascia (nuovo), i difensori Gianluca Dessolis, Andrea Chessa e Andrea Laconi, il centrocampista Andrea Corda, l’attaccante capocannoniere dello scorso campionato Mattia Caddeo che, pur super richiesto nel mercato dilettanti, ha deciso di rimanere in giallorosso. Tra i volti che fanno la prima comparsa in un gruppo riconfermato quasi in toto ci sono inoltre quelli del centrocampista Samuele Pinna (ex Atletico Uri e Torres) e dell’esterno Francesco Delizios, già Latte Dolce, Atletico Uri e Ossese.

Il nuovo anno

La stagione che sta per iniziare vedrà il Ghilarza partecipare per la 60esima volta ai campionati Figc. Nel gruppo dirigente ci sono alcune novità. Stefano Pinna per motivi personali ha lasciato la presidenza e al suo posto è stato nominato il già suo vice Fabrizio Miscali; nel consiglio direttivo entrano Giovanni Saba, Fabio Colomo, Domenico Nieddu e Mattia Sanna per portare linfa ed entusiasmo al sodalizio.

Il direttivo ha ringraziato il patron uscente per la passione e la dedizione data alla causa e fatto gli auguri di buon lavoro al successore Miscali.

L’esordio

Alla vigilia della prima gara stagionale di Coppa Italia, domani al Walter Frau nel classico Ghilarza-Taloro Gavoi, il tecnico Demartis fa il punto dopo la prima parte della preparazione. «Sono contento delle risposte dei ragazzi», afferma, «ho a disposizione una rosa che mi soddisfa e speriamo di far bene da subito contro un sempre ottimo Taloro».

