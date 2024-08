A Ghilarza botta e risposta tra “comitato firme” e sindaco 

A Ghilarza la raccolta firme sulla proposta di Pratobello corre sul filo della polemica. Il Comitato Guilcier attacca il sindaco Stefano Licheri e ne chiede le dimissioni accusandolo di ostruzionismo. Licheri respinge le accuse e ieri sera in Municipio ha accolto quanti sono andati a firmare.

«L’atteggiamento ostruzionistico delsSindaco di Ghilarza non può essere taciuto – sostiene Franco Atzori per il comitato -. La raccolta firme nell’ufficio anagrafe può avvenire la mattina a giorni alterni, l’afflusso viene smaltito con notevoli attese e non pochi rinunciano a firmare. Ieri un buon numero di persone ha trovato il Comune sbarrato e il sindaco Licheri non ha risposto alle chiamate dei cittadini e all’istanza del Comitato per l’utilizzo dell’Aula consiliare che consentirebbe un più facile accesso e, grazie a volontari, una più veloce raccolta di adesioni». Il Comitato chiede «le dimissioni del sindaco con l’auspicio che nel paese di Gramsci il Comune riacquisisca la funzione primaria di presidio di democrazia e trasparenza». Stefano Licheri sgombra il campo da possibili equivoci: «Sono contro la speculazione eolica e fotovoltaica. E a favore della transizione ecologica ma per garantire il fabbisogno della Sardegna». Poi rilancia: «Come si fa a concede l’aula consiliare a un comitato che in realtà non esiste? Hanno uno statuto? Non ci hanno fornito alcuna documentazione. Il segretario ha firmato i documenti e consegnato tutto all’anagrafe dove i residenti possono andare e firmare».

