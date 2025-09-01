«A Gerusalemme ho pregato per la pace» 

«Nella basilica di Betlemme ho incontrato Gesù: aveva il volto sofferente di un bambino affamato rimasto solo in quella grande chiesa deserta. È accaduto un anno fa, per questo sapevo di dover tornare in Terra Santa: è il luogo della presenza e della preghiera, quello in cui dovevo essere per celebrare i miei sessant’anni da sacerdote, adesso ancora di più». Don Angelo Pittau è da poco rientrato dall’ultima missione a Gerusalemme, una città nella quale torna ogni volta che può anche – e soprattutto – in tempo di guerra. Lui, villacidrese, classe 1939, da parroco di provincia è sempre stato pronto a portare la parola di Dio dove ce n’era più bisogno, al «servizio della gente, degli ultimi». Con lo stesso spirito che qualche settimana fa lo ha portato in Israele, nel 2023 non esitò ad attraversare l’Europa per raggiungere l’Ucraina insanguinata dal conflitto con la Russia. Anche allora disse messa, pronunciò parole di pace in una cattedrale a Kiev e invitò alla preghiera.

In contemplazione

«Gerusalemme negli ultimi dodici mesi è cambiata molto, non ci sono più tanti pellegrini né turisti, la chiesa del Santo Sepolcro – dove ho celebrato la prima messa del mattino – non è più affollata come prima: le persone si mettono in coda velocemente per una foto, un segno della croce e poi vanno via. Non va bene. Questo è un problema: è importante essere presenti e pregare, cercare nella contemplazione e nelle origini della Chiesa la parola di Dio e il suo messaggio di pace. Il mio augurio è quello di poter tornare il prossimo anno in una terra non più in guerra».

La storia

Don Pittau proprio a causa della situazione ad alto rischio dovuta alla guerra in corso ha dovuto rinunciare ad alcune tappe fisse di un pellegrinaggio iniziato molti anni fa. «Si avverte fortissima la presenza militare e durante le due settimane che ho trascorso a Gerusalemme, a differenza delle altre volte, sono rimasto nella parte vecchia della città. Non ho celebrato al Cenacolo, ma al Santo Sepolcro dove la mattina alle 7,30 c’è la messa di comunità con i padri francescani e diversi italiani: ho concelebrato con loro ed è stato un momento importante di condivisione e fratellanza». Ordinato sacerdote il 7 luglio del 1965, don Angelo Pittau è fondatore della parrocchia Madonna del Rosario nella sua Villacidro, paese nel quale presiede il centro d’ascolto al quale fanno capo diverse comunità di recupero e assistenza, storico parroco di Guspini, negli anni della gioventù è stato anche muratore in Francia (prima di indossare l’abito talare), operaio alla Fiat (dopo l’ordinazione) e insegnante in Vietnam.

La preghiera

Ora, di fronte alle immagini che arrivano dalla Striscia di Gaza, ripensando agli occhi del bimbo incontrato un anno fa nella basilica di Betlemme, don Pittau invita alla preghiera. «Dobbiamo ritrovare lo spirito di fratellanza e sorellanza, riscoprirlo nel Vangelo, tramandarlo e metterlo in pratica. La pace è l’unica via, non ne esistono altre».

