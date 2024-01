A Genn’e acquas si lavora su canali di scolo e marciapiedi 

L’utilizzo della strada di Genn’e acquas e delle colline de Su Montixeddu come luogo di attività sportiva e di passeggio ha suggerito all’amministrazione comunale di Guspini di allungare il marciapiede, nel centro abitato, della strada provinciale 66 che porta a Montevecchio.

I lavori sono in corso, attualmente su una sola corsia: la ditta ha provveduto alla posa di segnaletica di senso unico alternato per regolare il traffico. Soddisfazione fra i residenti che vedono finalmente pulite e pavimentate le cunette di scolo dell’acqua piovana. «Il marciapiede è utile oltre ai residenti anche alle persone, sempre più numerose, che si recano a piedi a Su Montixeddu per semplici passeggiate e attività sportive», dice Sergio Montis che abita nell’area prospiciente i lavori che ridurranno i rischi per la viabilità. È stato importante anche intubare lo scarico delle acque piovane provenienti dalle alture circostanti perché stagnando davano origine alla diffusione di zanzare. «Importante curare il decoro e la sicurezza del quartiere per salvaguardare le abitazioni costruite con tanto lavoro e sacrificio» osserva Montis, geometra comunale ora in pensione. L’amministrazione già da qualche tempo ha posto il cartello nel bivio fra la strada provinciale e quella di penetrazione agraria Genn’e acquas per avvertire i conducenti dei limiti di velocità dei centri urbani che, salvo altra determinazione, è di 50 chilometri orari. ( m. s. )

