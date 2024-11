A gennaio via al campionato di calcio a 7 

Prima sosta stagionale per il campionato Over Uisp dopo un primo turno che ha riservato non poche sorprese.

Avvio col botto

Il Real Putzu, detentore del titolo, ha rimandato il debutto per via del rinvio della gara con la Polisportiva Isili. I vicecampioni del Seddori invece hanno iniziato con una sconfitta a Villamar, mentre è stato un debutto col botto quello del WS10 Senorbì, che con Sant’Andrea Frius, Guasila e Villamarese condivide la vetta e darà battaglia alle altre dieci squadre del torneo per gli otto posti che garantiscono l’accesso ai playoff scudetto. «Una bella sorpresa il Senorbì», dice Giovanni Loddo, responsabile provinciale Uisp, che commenta con il consueto entusiasmo questo avvio di stagione: «Sarà un campionato avvincente e ben livellato, non ci sono squadre materasso e tutte sono molto competitive».

Gennaio caldo

Tra i progetti in serbo dell’Uisp c’è anche il Calcio a 7: «A gennaio partirà il campionato provinciale Open», conferma Loddo, e sempre a gennaio sono in programma anche le due semifinali di Coppa Italia Over: Real Putzu-Polisportiva Villamarese 2023 e Seddori-Polisportiva Guasila 2022.

