A gennaio la tragedia in via Peretti 

Il primo giorno di scuola del 2024 a Cagliari era iniziato con una tragedia. Guan Xuanming, nato in Cina ma residente a Pirri, 15 anni, l’8 gennaio esce presto di casa per raggiungere a piedi l’istituto superiore Azuni, indirizzo enogastronomico, nella sede di via Monte Acuto. In via Peretti, poco prima del McDonald’s, attraversa la strada per dirigersi nel lato opposto: supera lo spartitraffico centrale, tra le siepi basse, e quando mette i piedi nuovamente sulle strisce pedonali cala il buio. Alle 7,45 una Fiat Punto lo colpisce con la parte laterale. Il ragazzo batte contro il fanale anteriore e soprattutto sul parabrezza, finisce a terra qualche metro più avanti. I soccorsi purtroppo non servono a niente. Il ragazzo muore.

Sotto choc la conducente della vettura, una cinquantenne di Su Planu. Osserva impietrita il lenzuolo bianco sistemato sul corpo del ragazzo. «Non l’ho visto, non l’ho visto. È sbucato improvvisamente dall’aiuola spartitraffico. Non è possibile, non ci credo che sia successo realmente», ripete.

Il giorno dopo nella seconda “E” dell’istituto Azuni di via Monte Acuto il banco del ragazzo è ricoperto di fiori. Sul muro, un cartellone con tante sue foto, sorridente e allegro. E poi un lungo pensiero, l’omaggio di compagni e professori a un ragazzo che sognava di diventare chef e che è morto un mese prima di compiere sedici anni. Tante le proteste per la pericolosità di via Peretti e così a marzo sono stati realizzati due attraversamenti pedonali rialzati. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA