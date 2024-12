A gennaio la finale di Coppa Italia 

C’è da attendere - probabilmente un’altra settimana - per la data della finale di Coppa Italia di Eccellenza che vedrà di fronte Ossese e Villasimius. Si ipotizzava di giocare mercoledì 8 gennaio, invece il match sarà programmato più avanti ma comunque entro il 3 febbraio, data in cui il Comitato regionale deve comunicare alla Lega nazionale dilettanti il nome della squadra vincitrice che parteciperà alla fase nazionale (assegna un posto in Serie D).

Al primo turno, gli ottavi di finale con gare di andata e ritorno, la vincente della Coppa Italia sarda sfiderà quella del Lazio. Ossese-Villasimius sarà una gara secca in campo neutro (probabile come sede Abbasanta oppure Oristano). I bianconeri hanno vinto il trofeo nella scorsa stagione.

