A gennaio il nuovo asilo nido  

Ormai manca poco all’avvio del nuovo anno scolastico e il Comune di Gergei si fa trovare pronto garantendo ai più giovani locali ordinati, sicuri ed efficienti dopo gli interventi fatti dall’amministrazione. C’è però una novità che riguarda i nuovi nati. A breve verrà pubblicato il bando per la concessione del nuovo asilo nido. Una struttura nuova, completa di arredi che aspetta solo di essere utilizzata. «Questo», ha detto il sindaco Rossano Zedda, «è un passo importante per la nostra comunità, il territorio e per il sostegno alle famiglie».

Il Comune si è dovuto rivolgere a una centrale unica di committenza accreditata per le concessioni. «Confidiamo», ha aggiunto il primo cittadino, «che la cooperativa che vincerà sia seria e possa garantire un servizio di qualità. Speriamo di dare la concessione entro dicembre e avviare il servizio a gennaio». Intanto è tutto pronto per la riapertura di scuola materna, dell’infanzia e primaria di primo grado, ai primi di ottobre il servizio di mensa scolastica.

RIPRODUZIONE RISERVATA