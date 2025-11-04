VaiOnline
San Benedetto.
04 novembre 2025 alle 01:23

«A gennaio i lavori per la demolizione delle parti centrali» 

Sono ormai otto mesi che il vecchio mercato di San Benedetto è chiuso per i lavori di riqualificazione. Dopo una partenza stentata, operai e mezzi sono all’opera per cercare di restituire la struttura comunale entro i tempi previsti dalla gara d’appalto. L’obiettivo dichiarato è consegnare a boxisti e cagliaritani il nuovo edificio entro la prima metà del 2027.

«Nell’area interna abbiamo smontato quasi tutto», spiega Daniele Olla, il dirigente comunale responsabile del progetto. «Appena conclusa questa fase, procederemo al distacco delle linee aeree della rete autofilotranviaria agganciate all’edificio e ai pali del Ctm».

Secondo l’ingegnere del Comune, i tempi del cronoprogramma sono stati rispettati. «Il prossimo step, che contiamo di iniziare entro questo mese, consisterà nel realizzare le fondamenta per i pali». Quando partiranno le opere interne di costruzione? «A gennaio dell’anno prossimo inizieremo i lavori di demolizione e di rifacimento delle strutture centrali. Nel contempo predisporremo le attività per costruire i sotterranei con la logistica e – conclude Olla – rifaremo i solai».

