A Gaza una strage infinita per il cibo 

Tel Aviv. Nonostante il mea culpa, con cui venerdì l’esercito israeliano ammetteva di «aver imparato la lezione» dopo le uccisioni ai centri di distribuzione aiuti a Gaza, chi è in fila per il cibo continua a morire. I media palestinesi denunciano che almeno 27 civili sono stati uccisi e oltre 180 feriti quando le forze israeliane hanno aperto il fuoco su una folla vicino al punto di distribuzione di viveri a Al-Shakoush, a Rafah. Ma è in tutta la Striscia che l’Idf sta intensificando le sue operazioni con decine di morti proprio mentre a Doha i negoziati per tentare di raggiungere una tregua «sono sull’orlo del collasso», secondo fonti palestinesi, con un rimpallo di accuse tra Hamas e Israele. A sentire le intenzioni del ministro della Difesa, Israel Katz, la volontà israeliana sembra lontana da una tregua che riporti a casa gli ultimi rapiti del 7 ottobre e metta fine a raid e uccisioni nella Striscia. Katz ha postato su X una foto delle rovine di Gaza, accompagnate dal commento: «Dopo Rafah, Beit Hanoon», la città nel nord, ora sotto il pesante assedio da parte delle forze israeliane.

Vittime innocenti

L’esercito israeliano ha affermato che nelle ultime 48 ore ha colpito oltre 250 obiettivi terroristici. Che purtroppo causano troppe morti di civili innocenti: secondo Wafa, una madre e i suoi tre figli sono rimasti uccisi in un raid vicino all’Università Islamica a Gaza City. Altre quattro donne sono state uccise e altre 10 ferite in un attacco su un’abitazione vicino alla scuola di Yaffa, sempre a Gaza City. E ancora: nella parte centrale di Gaza, una bambina è stata uccisa nel campo profughi di Nuseirat. A Deir al-Balah, un drone su un campo profughi ad Al-Manasra ha sterminato una intera famiglia, un uomo, sua moglie e i loro figli, secondo quanto riferito da fonti locali. E chi è vivo deve lottare ogni giorno per la sopravvivenza: 7 agenzie Onu, dall’Unicef al Wfp fino all’Oms, sono tornate a denunciare che il carburante sta per finire. E niente benzina significa «niente servizi sanitari, niente acqua potabile, niente pane». Anche il bilancio di 800 vittime vicino ai siti umanitari, denunciato venerdì dall’Onu, è destinato a salire.

Cessate il fuoco

Purtroppo, nonostante il forcing di Donald Trump su Benyamin Netanyahu, rimasto quattro giorni a Washington, la speranza di un cessate il fuoco, annunciato «a giorni» dal tycoon, sembra allontanarsi. Le delegazioni di Israele e di Hamas sono in Qatar da una settimana ma i negoziati sono in stallo. Una fonte palestinese ha affermato che Hamas ha respinto le mappe di ritiro proposte da Israele, che avrebbero lasciato circa il 40% di Gaza sotto il controllo israeliano, compresa tutta l’area meridionale di Rafah e ulteriori territori. Due fonti israeliane hanno affermato a Reuters che Hamas vuole che Israele si ritiri sulle linee del precedente cessate il fuoco. E Hamas ha respinto la proposta del Qatar di un cessate il fuoco di 60 giorni con rilascio degli ostaggi.

