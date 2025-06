A Gaza riprende la distribuzione degli aiuti. Meloni: Israele si fermi 

Tel Aviv. Dopo diversi giorni di caos e violenza, costati la vita a decine di civili in cerca di cibo, e con conseguente sospensione della distribuzione degli aiuti, la Gaza Humanitarian Foundation ha riattivato le sue strutture umanitarie. Allo stesso tempo resta forte la pressione su Israele perché garantisca un maggiore flusso di aiuti per la popolazione. L’agenzia privata sostenuta da Stati Uniti e Israele ha fatto sapere di aver aperto un nuovo sito per fornire cibo a Rafah (con l’obiettivo di aprirne un altro) e ieri sono stati consegnati “1,4 milioni” di pasti.

Un modo per rispondere all’Onu e alle altre organizzazioni internazionali, che accusano l’ente di operare in modo non efficiente e opaco, per favorire l’esercito israeliano. La situazione umanitaria nella Striscia resta critica, con l’Onu che ha denunciatola terribile condizione di quasi tremila bambini sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione. A Berlino il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul, ricevendo il collega Gideon Sa’ar, ha rinnovato l’appello al governo israeliano perché allenti il blocco. Gli aiuti devono crescere in «quantità e velocità» di fornitura, gli ha fatto eco da Londra il premier britannico Keir Starmer.

«Gravi attacchi in atto in tante parti del pianeta colpiscono, in modo drammatico, diritti umani fondamentali. Sempre più si ripropone la forza come misura dei rapporti tra gli Stati, anziché il diritto», ha scritto ieri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale. La premier Giorgia Meloni, invece, ha detto che a Gaza «ha assunto contorni inaccettabili la risposta di Israele, che deve fermarsi immediatamente, tutelando la popolazione civile».

