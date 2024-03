«A Gaza guerra tra due irresponsabili» 

«È più forte chi pensa al popolo, chi ha il coraggio della bandiera bianca», e «quando vedi che sei sconfitto, che le cose non vanno, occorre avere il coraggio di negoziare. Hai vergogna, ma con quante morti finirà?». Papa Francesco abbandona l'equilibrismo della diplomazia e si lancia in un appello accorato a fermare la conta degli uccisi in Ucraina, invitando apertamente Kiev ad accettare un compromesso per la fine della guerra. E anche a Gaza, c'è un conflitto che «fanno due, non uno. Gli irresponsabili sono questi due che fanno la guerra», ha tuonato il Santo Padre prima di ricordare di «guardare la storia: tutte le guerre finiscono con l'accordo. La parola negoziare è coraggiosa».

Un Paese mediatore

Per fermare i morti serve, «negoziare in tempo, cercare qualche Paese che faccia da mediatore. Nella guerra in Ucraina ce ne sono tanti, la Turchia si è offerta, e altri. Non abbiate vergogna di negoziare prima che la cosa sia peggiore», ha chiesto il Santo Padre ricordando che anche lui è pronto alla sua parte, sia per l'Ucraina sia per Gaza. «Ho inviato una lettera agli ebrei di Israele, per riflettere su questa situazione. Il negoziato non è mai una resa».

Non ci sarà l’accordo

Intanto, non ci sarà un accordo tra Israele e Hamas prima del Ramadan e si temono ulteriori tensioni. Alla vigilia dell'entrata del mese sacro ai musulmani, Israele ha detto di registrare uno stallo profondo nei negoziati per un'intesa su una possibile tregua a Gaza e la liberazione degli ostaggi. E ritiene che Hamas intenda usare proprio il Ramadan per «incendiare la regione». Il tutto, mentre le famiglie dei 134 ostaggi ancora prigionieri a Gaza hanno fatto sapere di aver ricevuto decine «di segnali in vita» da parte dei loro congiunti. Cenni che Israele non si può permettere di ignorare.

RIPRODUZIONE RISERVATA