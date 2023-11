«A Gaza anche dopo la guerra»  

Tel Aviv. Benyamin Netanyahu non lo aveva mai detto così esplicitamente: la presenza militare di Israele a Gaza si prolungherà anche dopo la fine della guerra. Con buona pace di Joe Biden, che considera un gravissimo errore, una volta sconfitta Hamas, occupare militarmente la Striscia, come accaduto fino al 2005. Riportando così indietro l’orologio del tempo. Le parole del premier israeliano, davanti alle telecamere della Abc, lasciano poco spazio alle interpretazioni: portata a compimento l’operazione per annientare il nemico, «la responsabilità della sicurezza nella Striscia resterà nelle nostre mani per un periodo indefinito, perché abbiamo visto cosa succede quando non ce l’abbiamo». E per quanto riguarda la richiesta di pause umanitarie, avanzata soprattutto da Washington, il premier israeliano non ha spostato di un millimetro la sua posizione: nessun cessate il fuoco senza prima il rilascio degli oltre 240 ostaggi israeliani rapiti lo scorso 7 ottobre.

La risposta

La replica di Washington non si è fatta attendere, col portavoce del Dipartimento di Stato che altrettanto chiaramente ha avvertito: «Gli Stati Uniti si oppongono alla rioccupazione di Gaza da parte di Israele. E non sostengono nessun trasferimento forzato di palestinesi fuori da Gaza». Sono in molti ad aver letto le affermazioni di Netanyahu come uno schiaffo alla Casa Bianca. Tanto più che il premier israeliano ha scelto proprio una delle più seguite emittenti statunitensi per chiarire una volta per tutte il suo pensiero, incurante del fatto che le richieste e i piani del suo principale alleato siano ben diversi. Non a caso tra i più stretti consiglieri di Biden si parla di un presidente colto alla sprovvista, che in privato non nasconde la frustrazione per non essere riuscito finora a incidere in maniera efficace sulla crisi. Il rapporto con Netanyahu, notoriamente più vicino a Donald Trump, rischia di incrinarsi definitivamente. Del resto le due missioni compiute in Israele dal segretario di Sato Usa Antony Blinken non sono bastate per far passare la linea di Washington. Mentre verso Biden monta la pressione non solo da parte degli alleati arabi ma anche sul fronte interno. Le critiche non mancano. Così mentre Usa e Ue ipotizzano i possibili scenari per la Striscia - tra cui l’ipotesi di una transizione simile a quelle dell’Unifil in Libano o della Kfor in Kosovo, rilanciata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani - Netanyahu tira dritto.

