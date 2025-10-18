«A Gaza agire subito Senza una speranza la pace non durerà» 

Quando risponde al telefono per questa chiacchierata, Barbara Serra è a Londra e le agenzie hanno appena annunciato il divieto di ingresso per i tifosi del Maccabi Tel Aviv: la polizia di Birmingham teme che l’arrivo di un gruppo di israeliani possa far scattare una caccia all’uomo. E per quanto ne abbia trovate e date e commentate tante - prima alla Bbc e su Channel 5, poi ad Al Jazeera, alla Rai e ora su Sky News UK - questa notizia la colpisce molto. Inevitabile partire dall’antisemitismo, che altrettanto inevitabilmente comparirà nella conversazione che Barbara Serra avrà al Teatro Massimo di Cagliari con la giornalista Maddalena Brunetti oggi alle 17,30, quando le verrà conferito il premio Asproni per via del suo libro “Fascismo in famiglia”, una ricerca appassionata e documentata che parte dalla figura di suo nonno Vitale Piga, podestà di Carbonia durante il Ventennio. Una «avventura», la definisce lei, pensata come documentario e poi diventata anche un volume, nata dal ritrovamento di una lettera inviata al nonno dalla Germania nazista, con tanto di svastica e “Heil Hitler” conclusivo.

Anche in Inghilterra si discute se l’antisemitismo sia di destra o di sinistra?

«Il Regno Unito ha una storia particolare, qui per tutti è motivo di fierezza aver combattuto e sconfitto il nazismo e il fascismo. E gli inglesi sono molto orgogliosi del Kindertransport, il programma che prima ancora della guerra consentì di accogliere qui migliaia di bambini ebrei. Però sicuramente una crescita dell’antisemitismo si è registrata anche qui, in particolare dall’inizio della guerra a Gaza».

Senza il fascismo nel loro Dna storico gli inglesi non hanno neanche anticorpi?

«Anche qui c’era un partito fascista, ma parliamo di 50mila iscritti, qualcosa che non si è mai veramente sviluppato. E il Regno Unito è stato estesamente bombardato dalla Germania nazista ma non è mai stato occupato né c’è stato collaborazionismo, perciò i britannici guardano la Seconda Guerra Mondiale attraverso gli occhi dei loro eroi che l’hanno combattuta. Per metterla in modo semplice: quando dico in Italia che mio nonno era fascista c’è tanta gente che risponde: “Anche il mio”, se lo dico in Inghilterra ha un impatto molto forte su chi mi ascolta, direi choccante. Vogliamo dire che questo li rende un pochino più ingenui? Forse sì. Io ho chiamato il mio libro “Fascismo in famiglia” perché è la mia condizione, ma anche perché è l’Italia ad avere il fascismo in famiglia. E ho cercato di raccontare la storia di mio nonno come nipote, certo, ma anche come giornalista, proprio per capire quali fossero i passi che ha fatto. Perché è così che impari dalla storia, non demonizzando. E quindi sì, nel Regno Unito come negli Stati Uniti può esserci un pizzico di ingenuità nel guardare il fascismo, e quel “Qui non potrebbe succedere” significa anche “Io quelle cose non le farei mai”. Io invece, dopo il lavoro fatto per il libro, non penso mai: “Ah, io non avrei potuto in nessun caso”. Posso sperarlo, certo, ma bisogna sempre considerare il contesto storico che c’è attorno a un gesto, a una scelta».

In Italia c’è chi dice che il fascismo è morto e quindi dirsi antifascisti non ha senso, è come dirsi antifeudali.

«Ecco, questo mi ha proprio sorpreso. Tutto il dibattito sul termine antifascismo mi sembra sorprendente. Prima della mia ricerca avrei detto che antifascismo significa essere contro la dittatura o contro la guerra, quasi una cosa da dare per scontata. Onestamente non avevo ancora capito il livello di dinamica identitaria che va mano nella mano con questo dibattito. E ti dirò: a volte ho quasi sentito astio quando dicevo che mio nonno era un pezzo grosso del fascismo sardo, ho notato ancora questa spaccatura in Italia. Io mi identifico come antifascista e alla fine del capitolo lo dichiaro, ma è una cosa che separo molto dall’essere di destra o di sinistra. Io per esempio non mi considero una persona di sinistra: se proprio mi dovessi definire, direi che sono una conservatrice con la “c” minuscola. E questo, da un punto di vista britannico, si sposa benissimo con l’antifascismo, d’altronde è Churchill che ha sconfitto il fascismo. In Italia invece è un concetto che sento molto legato a un’identità politica specifica. Però, sai, io apprezzo molto il fatto di vivere in una democrazia, anche perché ho lavorato a lungo in Paesi che non lo sono, e in Italia la democrazia ha un’origine antifascista. Perciò alla fine, tirando le somme, mi dichiaro antifascista».

Farage come va letto?

«Nigel Farage è diverso da come noi vediamo la nostra destra-destra, e ancora una volta la differenza ha un’origine storica. Io non dico assolutamente che Giorgia Meloni è una fascista, ma le radici portano a quel periodo perché la nostra storia è quella. E la storia del Regno Unito è completamente diversa».

Quindi non c’è un filo che collega Farage a Mosley, il leader delle camicie nere inglesi degli anni Trenta.

«No, casomai è l’opposto. Certo, anche nel Regno Unito ci sono elementi di ultradestra, direi più dei personaggi che dei movimenti. Penso a Tommy Robinson, ad esempio, ed è interessante come Elon Musk la scorsa estate abbia tolto il suo sostegno a Farage per darlo proprio a Robinson. Ma Farage intanto sta allontanando molto nettamente le frange più estreme, perché sa che non lo avvantaggiano proprio per via della natura della destra inglese. Voglio dire: se sei un nazionalista britannico sei fiero della tua storia e del tuo onore, no? Ed entrambi in Inghilterra sono legati alla vittoria sul nazismo. Farage lo ricordo negli anni Novanta, quando diceva che bisognava uscire dall’Europa e non se lo filava nessuno: beh, chi oggi non lo prende sul serio non capisce la politica inglese. E non capisce come lui si stia giovando del fatto di stare all’opposizione mentre nel Regno Unito, come nel resto dell’Occidente, c’è una crescente sfiducia verso la democrazia in genere, l’establishment, la politica. E poi Farage ha sempre avuto una politica molto anti-immigrazione, e se lui ora mi correggerebbe dicendo di essere contrario solo a quella illegale la verità è che oggi molta gente vede come un problema anche quella legale, che d’altronde nel 2023 è stata di oltre novecentomila persone. Il problema di Farage è che non ha mai avuto un partito attorno a sé, e se veramente nel giro di un paio d’anni diventerà primo ministro, come è possibile, dovrà andarci con un partito. D’altra parte ha una responsabilità enorme: la cosa peggiore che potrebbe succedere è che arrivi lui, non riesca a governare e a quel punto la gente perda completamente fiducia nella politica. E il rischio vero ora non è tanto l’uomo forte o la donna forte, ma il fatto che sia in pericolo il concetto stesso di democrazia».

Domanda ingenua da europeo: esiste un’opinione pubblica panaraba?

«La risposta corta è no: se siamo divisi noi in Italia, figurati quanto può esserlo il mondo arabo. Ironicamente in Europa siamo uniti politicamente ma divisi dalle lingue, mentre il mondo arabo è unito da una lingua ma è molto diviso fra tantissime etnie, tra sunniti e sciiti, tra storie diverse come quelle dei Paesi del Golfo e quella antichissima dell’Egitto. Però devo dire che la guerra a Gaza - ma se vogliamo anche i vent’anni della guerra al terrore, di cui oggi nessuno parla più - hanno creato sempre più astio verso un Occidente visto come ipocrita, e questo ha lasciato segni seri. Magari non sempre giustamente, io non sono di quelle che danno all’Occidente tutte le colpe del mondo, però a volte quando ci accusano di ipocrisia hanno degli spunti validi».

Che succederà fra le macerie di Gaza?

«I prossimi saranno giorni chiave: stiamo già vedendo i segni di una guerra civile fra Hamas e altre milizie, è essenziale che le forze di stabilizzazione arrivino velocemente. Però attenzione, negli ultimi due anni abbiamo comprensibilmente tenuto gli occhi puntati su Gaza ma non stiamo considerando quel che accade in Cisgiordania, con l’espansione degli insediamenti, e le dinamiche della politica israeliana. Se non vai ai semi del conflitto non risolvi nulla. Che la soluzione sia due Stati o uno solo, non hai futuro senza un processo di pace che parta da una speranza».

RIPRODUZIONE RISERVATA