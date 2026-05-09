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Elezioni comunali.
10 maggio 2026 alle 00:43

A Gavoi Sedda correrà da sola, a Torpè sarà partita a quattro 

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Claudia Sedda, direttrice del Gal Bmg e del Gal Marghine, correrà da sola per la conquista del Municipio di Gavoi e la successione al sindaco uscente Salvatore Lai. Il gruppo che fa capo all’attuale opposizione in Consiglio alla fine non ha composto la squadra che avrebbe dovuto sbarrarle il passo, quindi l’unico avversario da battere, per la Sedda e la sua compagine “Smart Gavoi”, sarà il quorum. A Torpè sarà invece gara a quattro tra Marco Zirottu, Gianni Pilosu, Fabrizio Ladu e Alessandro Mulas.

Confermati i candidati sindaci degli altri comuni. Alessandro Corona ad Atzara, Umberto Usai ad Austis, Orazio Culeddu e Federica Arca a Birori, Patrizia Luciana Tomassetti a Bortigali, Gigi Littarru e Alessandra Peddio a Desulo, Luigi Cadau a Lei, Gino Franco Ruiu e Antonella Canu a Lodè, Luciano Barone e Anna Mannu a Mamoiada, Michele Corda e Rita Zaru a Noragugume, Salvatore Zedde e Pierpaolo Soro a Ollolai, Angelo Loddo a Olzai, Luca Monni a Onifai, Serafino Doneddu a Osidda, Gigi Contu, Gianfranco Burrai e Salvatore Ruiu a Posada, Enrico Murgia a Seulo, Melissa Vacca a Tiana, Tore Urru, Pierpaolo Sau e Maria Pina Marotto a Tonara.

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