A Gavoi sabato i “tricolori” Cross sul lago di Gusana 

Dopo un profiquo apprendistato. Three Experience e il lago di Gusano, a Gavoi, sono pronte a garantire alla Federtriathlon un’edizione del campionato italiano Cross (e Cross Junior) all’altezza. Si disputerà sabato, nell’ambito del “Triathlon Gennargentu”, che gode dell’interesse dell’assessorato regionale al Turismo e vedrà oltre cento atleti confrontarsi nel cuore della Barbagia. Domani consegna dei pacchi gara (dalle 16.30 alle 18.30) e briefing (alle 19) nel quartier generale dell’Hotel Taloro. Chi arriverà soltanto ritirerà numeri e pacco gara dalle 7 sul piccolo molo del lago di Gusana.

Il programma

Alle 9 la prima partenza, quella del che campionato italiano Junior (e Youth B) maschile, Cinque minuti più tardi la prova femminile sulla distanza di 750 metri di nuoto nel lago, 12,5 km in mountain bike su un giro unico lungo le sponde del lago, e 4 km di corsa conclusivi su percorso trail running, nella piccola penisola attorno all’Hotel Sa Valasa, sempre sul lago.

Dalle 11.45 si gareggia per i titoli italiani assoluti di Cross Country: 61 uomini provenienti da tutta Italia e tutta la Sardegna che, alle 12.30, saranno seguiti dalle 15 iscritte alla gara femminile. Per queste categorie (Under 23, Senior e Master maschili e femminili) 1000 metri di nuoto (due giri da 500 metri), 26 km in mountain bike (ancora due giri, da 13 km) e infine i 6 km di corsa, stavolta su tre giri da 2 km, sullo stesso percorso degli Junior. Alle 17 le premiazioni. Occhi puntati sui migliori talenti sardi (da Manuel Cossu a Giulia Saiu, ma non soltanto loro).

Raduno Nazionale

La Fitri ha voluto sfruttare l’occasione e la località favorevole, per un raduno tecnico che si volgerà da oggi a domenica. Il Camp Sviluppo Triathlon Cross permetterà ai 25 giovani talenti convocati di compiere un percorso di crescita tecnica e agonistica e di confronto. Nel programma sessioni di corsa, mountain bike e nuoto, sessione di allenamento transizioni, simulazioni di gara e riunione tecnica.

