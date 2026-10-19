«A Galtellì l’Onu delle religioni» 

Fare del dialogo tra le religioni uno strumento concreto per contrastare i conflitti e costruire la pace. È l’obiettivo dell’International Meeting on Strategic Studies, “L’Onu delle religioni”, in programma il 6, 7 e 8 novembre a Galtellì. L’iniziativa, dal titolo “Proposte delle culture religiose e laiche nell'unità di Dio e la fratellanza dei popoli”, coinvolge l’associazione “Istituto Marco De Luca Siamo tutti fratelli”. La convention, presieduta da Angelo Rojch, con Francesco Beltrame Quattrocchi alla guida dell’Alto comitato, si terrà nella sala anfiteatro, con il sostegno di Regione e Comune.

Gli obiettivi

«L’incontro si colloca in uno scenario mondiale stravolto, tra una crisi dell’Europa, che conta sempre meno, e guerre che sono il frutto della crisi dei grandi Stati - spiega Rojch -. Oggi è necessaria la grande forza morale dei fedeli delle culture religiose, la loro unione. Dobbiamo unire tutte le religioni perché rappresentano l’unica forza davvero capace di arrestare la deriva delle guerre». Tra i riferimenti del progetto le intuizioni di Marco De Luca che Rojch ricorda come «il profeta del XX secolo», un «Sant’Agostino dei giorni nostri», e annuncia un museo a cielo aperto dedicato alla storia del Cristo miracoloso di Galtellì. Al centro dei lavori ci sarà la proposta di istituire un Parlamento mondiale delle religioni.

Il percorso

Antonello Menne, giurista impegnato nell’elaborazione del progetto, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «L’idea è creare un organismo internazionale, senza finalità di lucro, capace di unire le religioni in un impegno condiviso di pace, dialogo e cooperazione». Cinque gli obiettivi indicati: pace, libertà religiosa e di coscienza, giustizia e contrasto alle discriminazioni, tutela della terra e collaborazione stabile tra religioni, scienza e società civile. Si valuta un comitato internazionale di 40-50 personalità di vari continenti per avviare l’assemblea costituente. Dice il sindaco di Galtellì Franco Solinas: «L’evento è un’occasione straordinaria per la comunità e per la sua storia». L’assessore al Turismo Vincenzo Gallus aggiunge che sono già organizzati tre incontri con le realtà locali per preparare l’accoglienza. Spiega Peppe Zola, presidente del comitato Milagros: «L’evento è capace di dare visibilità al paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA