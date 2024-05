A fuoco vettura dell’autoscuola, dubbi sulle cause 

Paura ieri in via Gramsci a Nuoro dove alle 4.30 si è verificato un incendio che ha coinvolto due auto. Sul posto i vigili del fuoco. Una delle due vetture, una Seat da cui sarebbe scaturito il rogo, appartiene all’autoscuola Redentours dell’imprenditore Peppino Deplano, che ha gli uffici poco distanti. La vettura ha riportato gravi danni. La seconda auto, una Suzuki, di un giovane residente nella via, è stata danneggiata nella parte posteriore per irraggiamento a causa del calore. Sul posto anche la polizia per i rilievi. Da accertare l’origine delle fiamme. «Non capiamo - dice Peppino Deplano - cosa sia accaduto. L’auto la sera prima è stata utilizzata per delle lezioni a Dorgali, i vigili del fuoco hanno detto che non hanno trovato tracce. Magari qualche topo ha rosicchiato un cavo, anche perché qui è pieno di telecamere non voglio pensare a un gesto volontario».

Una vicenda da chiarire, non si esclude nessuna pista. Ad alimentare i dubbi il fatto che l’autoscuola Redentours, che garantisce anche il collegamento da Nuoro all’aeroporto di Alghero, avesse lasciato altre auto in sosta nella via, alcune più nuove di quella distrutta dalle fiamme, e tutte facilmente identificabili dai loghi.

