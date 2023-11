A fuoco una Renault, indagini in corso 

Violento incendio la scorsa notte in via Perdalonga. Le fiamme hanno danneggiato un'auto parcheggiata dalla sera prima, una Clio: inutile l'allarme e l'arrivo dei carabinieri del Nucleo radiomobile e dei Vigili del fuoco. Gravi i danni. Della vicenda si occupano ora gli stessi carabinieri. È stato anche effettuato un sopralluogo per risalire con certezza alla causa del rogo. Una indagine che viene portata avanti a 360 gradi senza escludere alcuna ipotesi.

L’incendio si è sviluppato dopo la mezzanotte. L’allarme che è stato immediatamente lanciato da alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto assieme ai vigli del fuoco è arrivata anche una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri che era impegnata in un servizio di prevenzione lungo il litorale: il fuoco ha avvolto l’auto rendendo difficile anche l’operazione di spegnimento. Domate le fiamme, i pompieri e i carabinieri hanno effettuato un accurato sopralluogo. Sembra che non siano state individuate tracce di liquido infiammabile ma questo ovviamente non esclude le tesi del dolo. Intanto sono state interrogate diverse persone. Si cerca anche di localizzare la presenza di qualche telecamera nella zona. Sulla vicenda è stato girato un rapporto in Procura.

RIPRODUZIONE RISERVATA